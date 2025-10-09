Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Київ • УНН
Святошинський районний суд Києва 15 жовтня розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода Олексія Момота. Його підозрюють у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів.
Святошинський районний суд Києва планує 15 жовтня розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади мера Вишгорода Олексія Момота, якого підозрюють у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів. Про це журналісту УНН повідомили в Київській обласній прокуратурі.
Деталі
В прокуратурі повідомили, що розгляд клопотання про відсторонення міського голови Вишгорода від посади та обрання йому запобіжного заходу призначено на 15 жовтня о 15:00 у Святошинському районному суді Києва.
Контекст
7 жовтня міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації було повідомлено про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів.
Нагадаємо
Міський голова Вишгорода Олексій Момот не перший раз привертає увагу правоохоронців.
У 2023 році поліція відкрила проти мера Вишгорода Олексія Момота кримінальне провадження за підозрою у неправомірному розпорядженні бюджетними коштами, у проведенні закупівель з порушеннями процедури, а також, ймовірно, роздачі гуманітарки, отриманої з-за кордону, під виглядом особистої благодійності.
У 2016 році Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала його за підозрою у хабарництві.
Ішлося про отримання неправомірної винагороди обсягом 300 тисяч євро від компанії-забудовника. Однак, справа розвалилася в суді через те, що головний свідок відмовився від свідчень, а документи будівельної фірми були фіктивними.