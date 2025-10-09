$41.400.09
Эксклюзив
11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября

Киев • УНН

 • 4014 просмотра

Святошинский районный суд Киева 15 октября рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода Алексея Момота. Его подозревают в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств.

Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября

Святошинский районный суд Киева планирует 15 октября рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения и отстранении от должности мэра Вышгорода Алексея Момота, которого подозревают в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Подробности

В прокуратуре сообщили, что рассмотрение ходатайства об отстранении городского головы Вышгорода от должности и избрании ему меры пресечения назначено на 15 октября в 15:00 в Святошинском районном суде Киева.

Контекст

7 октября городскому голове Вышгорода Алексею Момоту и директору подрядной организации было сообщено о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств.

Напомним

Городской голова Вышгорода Алексей Момот не первый раз привлекает внимание правоохранителей.

В 2023 году полиция открыла против мэра Вышгорода Алексея Момота уголовное производство по подозрению в неправомерном распоряжении бюджетными средствами, в проведении закупок с нарушениями процедуры, а также, вероятно, раздаче гуманитарки, полученной из-за границы, под видом личной благотворительности.

В 2016 году Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала его по подозрению во взяточничестве.

Речь шла о получении неправомерного вознаграждения в размере 300 тысяч евро от компании-застройщика. Однако, дело развалилось в суде из-за того, что главный свидетель отказался от показаний, а документы строительной фирмы были фиктивными.

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
благотворительность
Служба безопасности Украины
Киев