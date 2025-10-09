Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Киев • УНН
Святошинский районный суд Киева планирует 15 октября рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения и отстранении от должности мэра Вышгорода Алексея Момота, которого подозревают в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской областной прокуратуре.
Подробности
В прокуратуре сообщили, что рассмотрение ходатайства об отстранении городского головы Вышгорода от должности и избрании ему меры пресечения назначено на 15 октября в 15:00 в Святошинском районном суде Киева.
Контекст
7 октября городскому голове Вышгорода Алексею Момоту и директору подрядной организации было сообщено о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств.
Напомним
Городской голова Вышгорода Алексей Момот не первый раз привлекает внимание правоохранителей.
В 2023 году полиция открыла против мэра Вышгорода Алексея Момота уголовное производство по подозрению в неправомерном распоряжении бюджетными средствами, в проведении закупок с нарушениями процедуры, а также, вероятно, раздаче гуманитарки, полученной из-за границы, под видом личной благотворительности.
В 2016 году Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала его по подозрению во взяточничестве.
Речь шла о получении неправомерного вознаграждения в размере 300 тысяч евро от компании-застройщика. Однако, дело развалилось в суде из-за того, что главный свидетель отказался от показаний, а документы строительной фирмы были фиктивными.