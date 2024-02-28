Суд продовжив арешт Коломойському та зменшив заставу до 2,4 млрд гривень
Київ • УНН
Суд продовжив арешт Коломойського до 25 квітня і зменшив заставу до 2,4 млрд грн, а також призначив медичне обстеження бізнесмена.
Шевченківський районний суд Києва продовжив до 25 квітня арешт Ігорю Коломойському та зменшив розмір застави до 2,4 млрд гривень. Про це Суспільне повідомляє з посиланням на його адвоката Олександра Лисака, передає УНН.
Лисак заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Також адвокати просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.
Продовжили тримання під вартою на два місяці до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 мільярдів гривень. Ігор Валерійович не вноситиме заставу. Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов'язок на прокурора. Негайно
Доповнення
21 грудня 2023 року Коломойському зменшили розмір застави з 3 мільярдів 891 мільйона гривень до 2 мільярдів 650 мільйонів гривень.
22 січня Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 мільярда гривень.
Доповнення
Ігорю Коломойському вручили декілька підозр. Одна з них за шахрайство та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.
Також бізнесмен отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки.
Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 березня строк досудового розслідування у справі щодо бізнесмена Ігоря Коломойського.