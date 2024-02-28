Суд продлил арест Коломойскому и уменьшил залог до 2,4 млрд гривен

Шевченковский районный суд Киева продлил до 25 апреля арест Игорю Коломойскому и уменьшил размер залога до 2,4 млрд гривен. Об этом Суспільне сообщает со ссылкой на его адвоката Александра Лысака, передает УНН.

Лысак заявил, что Коломойский не будет вносить залог. Также адвокаты просили о немедленном медицинском обследовании для бизнесмена.

Продлили содержание под стражей на два месяца до 25 апреля. Залог уменьшили до 2,4 миллиардов гривен. Игорь Валерьевич не будет вносить залог. Также суд вынес отдельное решение. Отметил, чтобы прокурор провел надлежащее медицинское обследование. Возложил эту обязанность на прокурора. Немедленно - сказал адвокат.

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21 декабря 2023 года Коломойскому уменьшили размер залога с 3 миллиардов 891 миллиона гривен до 2 миллиардов 650 миллионов гривен.

22 января Шевченковский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей до 2 марта с залогом в размере 2,65 миллиарда гривен.

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Игорю Коломойскому вручили несколько подозрений. Одно из них за мошенничество и легализацию имущества, добытого преступным путем.

Также бизнесмен получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

Шевченковский районный суд Киева продлил до 2 марта срок досудебного расследования по делу в отношении бизнесмена Игоря Коломойского.