Суд прийняв відмови від скарг Микитася та прокурора, які могли повернути справу Татарова в НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила апеляційне провадження за скаргами стосовно скасування рішення суду першої інстанції про зобов'язання Офісу Генпрокурора забрати в НАБУ та САП справу заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, 18 березня Апеляційна палата ВАКС розглянула заяви про відмову від апеляційних скарг, поданих прокурором САП, одним із підозрюваних екснардепом Максимом Микитасем та його захисником на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду, якою Офіс Генпрокурора зобов’язали забрати у НАБУ та САП справу Татарова.
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“За наслідками розгляду зазначених заяв суд прийняв відмови прокурора, підозрюваного та його захисника від їх апеляційних скарг на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2020 та закрив апеляційне провадження”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
14 грудня 2020 року Печерський районний суд Києва зобовязав ОГПУ забрати у НАБУ та САП справу Татарова.
Офіс Генерального прокурора України передав справу, у якій фігурує Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України.
Як повідомлялося, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня 2020 року у НАБУ вручили повідомлення про підозру.
НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.
У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).