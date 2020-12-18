Заступнику голови ОП Татарову повідомили про підозру - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. НАБУ і САП повідомили заступнику голови Офісу Президента України про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії. Фігурує у справі заступник керівника ОП Олег Татаров. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані пресслужби НАБУ.
“18 грудня 2020 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови Офісу Президента України про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (“Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”). Про підозру повідомлено в порядку ст.278 (Вручення письмового повідомлення про підозру - ред.) КПК України", - йдеться у повідомленні.
Слідство вважає, що вказана особа, у минулому — топпосадовець державної компанії “Укрбуд” — може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.
Додамо, корпорація "Українська будівельна корпорація Укрбуд" вказана у декларації Олега Татарова як одне з попередніх місць роботи.
Заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).
Раніше сьогодні в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу Президента України Олегу Татарову. Татаров відреагував на підписання йому підозри.
Нагадаємо, 1 грудня цього року стало відомо, що НАБУ розслідує справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Татаров. Так, справа стосується фальсифікації експертизи у справі експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася.
Як повідомляв УНН, у цій справі експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.
Пізніше НАБУ заявило, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова таємно змінила прокурорів у цьому провадженні.
3 грудня суд відпустив Микитася під домашній арешт.