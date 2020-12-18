Заместителю главы ОП Татарову сообщили о подозрении - НАБУ

"18 декабря 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю председателя Офиса Президента Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"). О подозрении сообщено в порядке ст.278 (Вручение письменного уведомления о подозрении - ред.) УПК Украины", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что указанное лицо, в прошлом - топ-чиновник государственной компании "Укрбуд" - может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

Добавим, корпорация "Украинская строительная корпорация Укрбуд" указана в декларации Олега Татарова как одно из предыдущих мест работы.

Заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конченый бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).

Ранее сегодня и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову. Татаров отреагировал на подписание ему подозрения.

Напомним, 1 декабря этого года стало известно, что НАБУ расследует дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Татаров. Так, дело касается фальсификации экспертизы по делу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася.

Как сообщал УНН, в этом деле экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 мн грн Нацгвардии.

Позже НАБУ заявило, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова тайно изменила прокуроров в этом производстве.

3 декабря суд отпустил Микитася под домашний арест.