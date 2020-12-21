Заступник керівника ОП Татаров прийшов до НАБУ: йому вручили підозру

“Я сьогодні... прибув до Національного антикорупційного бюро для отримання процесуального документа. Я отримав повідомлення про підозру, розписався, далі будуть проводитися слідчі дії”, — розповів Татаров.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).