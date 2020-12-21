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Заступник керівника ОП Татаров прийшов до НАБУ: йому вручили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову сьогодні в Національному антикорупційному бюро України вручили повідомлення про підозру, передає кореспондент УНН.

Заступник керівника ОП Татаров прийшов до НАБУ: йому вручили підозру

“Я сьогодні... прибув до Національного антикорупційного бюро для отримання процесуального документа. Я отримав повідомлення про підозру, розписався, далі будуть проводитися слідчі дії”, — розповів Татаров.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).

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