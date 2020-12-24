У Венедіктової вирішили передати справу Татарова від НАБУ до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Офіс Генерального прокурора України передав справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
Так, на запитання, чи Офіс Генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ, Постолюк відповіла: "Так".
Зазначимо, що ВАКС сьогодні повинен розглянути клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Татарову.
Як повідомлялося, САП наполягатиме на арешті Татарова з можливістю внесення застави у 10 млн грн.
Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня у НАБУ вручили повідомлення про підозру.
НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.
У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).