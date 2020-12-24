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У Венедиктовой решили передать дело Татарова от НАБУ в СБУ

Киев • УНН

 • 14336 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Офис Генерального прокурора Украины передал дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

У Венедиктовой решили передать дело Татарова от НАБУ в СБУ

Так, на вопрос, передал ли Офис генпрокурора дело Татарова с НАБУ в СБУ, Постолюк ответила: "Да".

Отметим, что ВАКС сегодня должен рассмотреть ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Татарову.

Как сообщалось, САП будет настаивать на аресте Татарова с возможностью внесения залога в 10 млн грн.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).

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