Суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваному у побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві

Прокурори оскаржать зміну запобіжного заходу підозрюваному у побитті дитини в Білій Церкві. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.

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Прокурори подадуть апеляцію на рішення суду, яким змінено запобіжний захід неповнолітньому, якого підозрюють у жорстокому побитті малолітньої дівчинки в Білій Церкві. Суд вирішив звільнити його з-під варти, обравши особисте зобов’язання.

Захист аргументував необхідність такого рішення медичними довідками, характеристиками з навчального закладу та каяттям підозрюваного. Проте сторона обвинувачення наполягає на необхідності тримання його під вартою через суспільний резонанс і тяжкість злочину.

Прокуратура готує апеляційну скаргу, вимагаючи перегляду рішення.

Нагадаємо

У Білій Церкві неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину в під'їзді багатоквартирного будинку. Інцидент, який стався наприкінці минулого року, знімала на телефон ще одна учасниця події.

У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді