Суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваному у побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві
Київ • УНН
Прокурори оскаржать рішення суду про звільнення з-під варти неповнолітнього, підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві.
Прокурори оскаржать зміну запобіжного заходу підозрюваному у побитті дитини в Білій Церкві. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.
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Прокурори подадуть апеляцію на рішення суду, яким змінено запобіжний захід неповнолітньому, якого підозрюють у жорстокому побитті малолітньої дівчинки в Білій Церкві. Суд вирішив звільнити його з-під варти, обравши особисте зобов’язання.
Захист аргументував необхідність такого рішення медичними довідками, характеристиками з навчального закладу та каяттям підозрюваного. Проте сторона обвинувачення наполягає на необхідності тримання його під вартою через суспільний резонанс і тяжкість злочину.
Прокуратура готує апеляційну скаргу, вимагаючи перегляду рішення.
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У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді11.03.25, 15:16 • 16540 переглядiв