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Суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваному у побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві

Київ • УНН

 • 15368 перегляди

Прокурори оскаржать рішення суду про звільнення з-під варти неповнолітнього, підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві.

Суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваному у побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві

Прокурори оскаржать зміну запобіжного заходу підозрюваному у побитті дитини в Білій Церкві. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Прокурори подадуть апеляцію на рішення суду, яким змінено запобіжний захід неповнолітньому, якого підозрюють у жорстокому побитті малолітньої дівчинки в Білій Церкві. Суд вирішив звільнити його з-під варти, обравши особисте зобов’язання. 

Захист аргументував необхідність такого рішення медичними довідками, характеристиками з навчального закладу та каяттям підозрюваного. Проте сторона обвинувачення наполягає на необхідності тримання його під вартою через суспільний резонанс і тяжкість злочину. 

Прокуратура готує апеляційну скаргу, вимагаючи перегляду рішення.

Нагадаємо

У Білій Церкві неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину в під'їзді багатоквартирного будинку. Інцидент, який стався наприкінці минулого року, знімала на телефон ще одна учасниця події.

У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді11.03.25, 15:16 • 16540 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Кримінал та НПКиївщина
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Біла Церква
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