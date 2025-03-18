Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви
Киев • УНН
Прокуроры обжалуют решение суда об освобождении из-под стражи несовершеннолетнего, подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви.
Прокуроры обжалуют изменение меры пресечения подозреваемому в избиении ребенка в Белой Церкви. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Прокуроры подадут апелляцию на решение суда, которым изменена мера пресечения несовершеннолетнему, подозреваемому в жестоком избиении малолетней девочки в Белой Церкви. Суд решил освободить его из-под стражи, избрав личное обязательство.
Защита аргументировала необходимость такого решения медицинскими справками, характеристиками из учебного заведения и раскаянием подозреваемого. Однако сторона обвинения настаивает на необходимости содержания его под стражей из-за общественного резонанса и тяжести преступления.
Прокуратура готовит апелляционную жалобу, требуя пересмотра решения.
Напомним
В Белой Церкви несовершеннолетний парень избил 16-летнюю девушку в подъезде многоквартирного дома. Инцидент, произошедший в конце прошлого года, снимала на телефон еще одна участница события.
В Киевской области подросток избил 16-летнюю девушку в подъезде11.03.25, 15:16 • 16518 просмотров