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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді

Київ • УНН

 • 16540 перегляди

У Білій Церкві неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину в під'їзді багатоквартирного будинку. Інцидент, який стався наприкінці минулого року, знімала на телефон ще одна учасниця події.

У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді

Під Києвом неповнолітній хлопець побив ровесницю. Ще одна учасниця інциденту знімала побиття на мобільний, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

... в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква неповнолітній хлопець побив ровесницю, а ще одна учасниця інциденту у цей момент проводила відеозйомку 

- йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що подія трапилась наприкінці минулого року. Серед учасників конфлікту: 16-річна потерпіла, хлопець, який наносив удари неповнолітній та дівчина, яка проводила зйомку на мобільний телефон.

Правоохоронці зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі проводиться перевірка.

Підлітків, які побили однолітка на Оболоні, будуть примусово виховувати26.02.25, 14:09 • 30243 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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