У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді
Київ • УНН
У Білій Церкві неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину в під'їзді багатоквартирного будинку. Інцидент, який стався наприкінці минулого року, знімала на телефон ще одна учасниця події.
Під Києвом неповнолітній хлопець побив ровесницю. Ще одна учасниця інциденту знімала побиття на мобільний, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
... в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква неповнолітній хлопець побив ровесницю, а ще одна учасниця інциденту у цей момент проводила відеозйомку
Поліцейські встановили, що подія трапилась наприкінці минулого року. Серед учасників конфлікту: 16-річна потерпіла, хлопець, який наносив удари неповнолітній та дівчина, яка проводила зйомку на мобільний телефон.
Правоохоронці зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі проводиться перевірка.
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