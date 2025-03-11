У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді

Під Києвом неповнолітній хлопець побив ровесницю. Ще одна учасниця інциденту знімала побиття на мобільний, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

... в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква неповнолітній хлопець побив ровесницю, а ще одна учасниця інциденту у цей момент проводила відеозйомку - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що подія трапилась наприкінці минулого року. Серед учасників конфлікту: 16-річна потерпіла, хлопець, який наносив удари неповнолітній та дівчина, яка проводила зйомку на мобільний телефон.

Правоохоронці зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі проводиться перевірка.

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