Підлітків, які побили однолітка на Оболоні, будуть примусово виховувати
Київ • УНН
Прокуратура Києва подала клопотання про примусові заходи виховного характеру щодо трьох підлітків 13-14 років. Вони побили однолітка на дитячому майданчику в Оболонському районі.
Прокуратура Києва спрямувала до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до трьох хлопців 13-ти та 14-ти років. Вони побили 14-річноого ровесника на Оболоні.
Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.
У ході досудового розслідування встановлено, що на дитячому майданчику в Оболонському районі столиці підлітку по черзі завдавали удари троє його знайомих, з якими у нього виник конфлікт напередодні.
Ювенальними прокурорами та дізнавачами, з урахуванням правосуддя, дружнього до дитини, та з дотриманням прав дітей, за участі спеціаліста-психолога проведено допити учасників сутички та потерпілого.
Підлітки ще не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність за злочин - ч. 1 ст. 126 КК (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень).
Прокуратурою до Оболонського районного суду скеровано три клопотання. До батьків підлітків вжито заходів адміністративного впливу.
Контекст
6 лютого столичні Telegram-канали розповсюджували відео, на якому підлітки в балаклавах палицями та ланцюгом побили хлопця. Це відео записав один з учасників інциденту. Повідомлялося, що неповнолітні під виглядом 17-річної дівчини знайомляться з "жертвами" у мережі, заманюють на зустріч і гуртом нападають. По факту побиття було відкрито кримінальне провадження.