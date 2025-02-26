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Подростков, которые избили сверстника на Оболони, будут принудительно воспитывать

Подростков, которые избили сверстника на Оболони, будут принудительно воспитывать

Киев  •  УНН

 • 8324 просмотра

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Прокуратура Киева подала ходатайство о принудительных мерах воспитательного характера в отношении трех подростков 13-14 лет. Они избили сверстника на детской площадке в Оболонском районе.

Прокуратура Киева направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера к трем парням 13-ти и 14-ти лет. Они избили 14-летнего ровесника на Оболони.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

В ходе досудебного расследования установлено, что на детской площадке в Оболонском районе столицы подростку поочередно наносили удары трое его знакомых, с которыми у него возник конфликт накануне.

Ювенальными прокурорами и дознавателями, с учетом правосудия, дружественного к ребенку, и с соблюдением прав детей, с участием специалиста-психолога проведены допросы участников столкновения и потерпевшего.

Подростки еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за преступление - ч. 1 ст. 126 УК (умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений).

Прокуратурой в Оболонский районный суд направлено три ходатайства. К родителям подростков приняты меры административного воздействия.

Контекст

6 февраля столичные Telegram-каналы распространяли видео, на котором подростки в балаклавах палками и цепью избили парня. Это видео записал один из участников инцидента. Сообщалось, что несовершеннолетние под видом 17-летней девушки знакомятся с «жертвами» в сети, заманивают на встречу и вместе нападают. По факту избиения было открыто уголовное производство.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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