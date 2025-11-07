ukenru
Ексклюзив
09:48 • 7260 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 11444 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 18205 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 20114 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 25444 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 27066 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 31837 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 64457 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57960 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37810 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Графіки відключень електроенергії
Субсидії на опалювальний сезон перерахували: що треба знати

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Виплату за жовтень проведено в листопаді з урахуванням опалення з 16 жовтня.

Субсидії на опалювальний сезон перерахували: що треба знати

Розмір житлових субсидій на новий опалювальний сезон перерахували, повідомили у Пенсійному фонді України, пише УНН.

Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років

- повідомили в ПФУ.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) в розділі "Моя субсидія".

"Виплату житлової субсидії за жовтень проведено в листопаді", - ідеться у повідомленні.

Розмір житлової субсидії за жовтень, яку виплачено в листопаді, як вказано, обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення (індивідуальне газове опалення, опалення електроенергією, централізоване теплопостачання) з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів).

Якщо ви маєте право на отримання житлової субсидії, але не звертались за нею, то зробити це можна одним зі способів:

  • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок “Пенсійний фонд України”;
    • особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;
      • поштою на адресу територіального органу Фонду.

        У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення.

        Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня01.10.25, 08:00 • 50544 перегляди

        Юлія Шрамко

        СуспільствоФінанси
        Енергетика
        Опалення
        Електроенергія
        Пенсійний фонд України