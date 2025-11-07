Субсидії на опалювальний сезон перерахували: що треба знати
Київ • УНН
Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Виплату за жовтень проведено в листопаді з урахуванням опалення з 16 жовтня.
Розмір житлових субсидій на новий опалювальний сезон перерахували, повідомили у Пенсійному фонді України, пише УНН.
Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років
Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) в розділі "Моя субсидія".
"Виплату житлової субсидії за жовтень проведено в листопаді", - ідеться у повідомленні.
Розмір житлової субсидії за жовтень, яку виплачено в листопаді, як вказано, обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення (індивідуальне газове опалення, опалення електроенергією, централізоване теплопостачання) з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів).
Якщо ви маєте право на отримання житлової субсидії, але не звертались за нею, то зробити це можна одним зі способів:
- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок “Пенсійний фонд України”;
- особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;
- поштою на адресу територіального органу Фонду.
У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення.
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня01.10.25, 08:00 • 50544 перегляди