Субсидии на отопительный сезон пересчитали: что нужно знать
Киев • УНН
Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Выплата за октябрь произведена в ноябре с учетом отопления с 16 октября.
Размер жилищных субсидий на новый отопительный сезон пересчитали, сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.
Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов
Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) в разделе "Моя субсидия".
"Выплата жилищной субсидии за октябрь произведена в ноябре", - говорится в сообщении.
Размер жилищной субсидии за октябрь, которая выплачена в ноябре, как указано, рассчитан с учетом услуги по отоплению жилого помещения (индивидуальное газовое отопление, отопление электроэнергией, централизованное теплоснабжение) с начала отопительного сезона – с 16 октября (16 дней).
Если вы имеете право на получение жилищной субсидии, но не обращались за ней, то сделать это можно одним из способов:
- онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение “Пенсионный фонд Украины”;
- лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- по почте на адрес территориального органа Фонда.
В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, начиная с 1 декабря – с месяца, в котором произошло обращение.
