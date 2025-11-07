Субсидии на отопительный сезон пересчитали: что нужно знать

ukenru
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
Трамп подтвердил, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»7 ноября, 01:37 • 11806 просмотра
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности7 ноября, 03:02 • 16240 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto7 ноября, 03:28 • 15541 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 7726 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 10550 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 37208 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 1344 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 10682 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 5008 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 7970 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 34118 просмотра
Субсидии на отопительный сезон пересчитали: что нужно знать

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Выплата за октябрь произведена в ноябре с учетом отопления с 16 октября.

Субсидии на отопительный сезон пересчитали: что нужно знать

Размер жилищных субсидий на новый отопительный сезон пересчитали, сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.

Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов

- сообщили в ПФУ.

Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) в разделе "Моя субсидия".

"Выплата жилищной субсидии за октябрь произведена в ноябре", - говорится в сообщении.

Размер жилищной субсидии за октябрь, которая выплачена в ноябре, как указано, рассчитан с учетом услуги по отоплению жилого помещения (индивидуальное газовое отопление, отопление электроэнергией, централизованное теплоснабжение) с начала отопительного сезона – с 16 октября (16 дней).

Если вы имеете право на получение жилищной субсидии, но не обращались за ней, то сделать это можно одним из способов:

  • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение “Пенсионный фонд Украины”;
    • лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
      • по почте на адрес территориального органа Фонда.

        В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, начиная с 1 декабря – с месяца, в котором произошло обращение.

        Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября01.10.25, 08:00 • 50543 просмотра

        Юлия Шрамко

        Энергетика
        Отопление
        Электроэнергия
        Пенсионный фонд Украины