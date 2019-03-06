Студентам університету Шевченка пообіцяли теплі аудиторії вже наступної зими
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Завдяки повній термомодернізації будівель механіко-математичного і кібернетичного факультетів, проведеній ПрАТ "ХК Київміськбуд" цього року, вже наступної зими в аудиторіях буде набагато тепліше, ніж наразі.
Про це повідомив директор ТОВ "Ягуар" Василь Рахмайлов під час презентації проекту в КНУ ім. Т.Шевченка, передає кореспондент УНН.
"Буде повністю виконано утеплення фасаду, буде замінена система опалення університету, буде замінена покрівля, будуть повністю замінені вікна, тому що тут у вікнах – одне скло, максимум два. На сьогодні це вже ніяким вимогам, за нашими будівельними нормами, не відповідає. Практично виконається капітальний ремонт будівель", - зазначив він.
У результаті цього вдасться значно скоротити витрати енергоносіїв на опалення корпусів і зробити більш комфортну температуру в приміщеннях корпусів, оскільки наразі повітря в аудиторіях взимку часто не прогрівається вище 8-10 градусів за Цельсієм.
За його словами, саме "Київміськбуд" будував ці корпуси ще у 70-х роках минулого століття, тепер же проведе осучаснення і капітальний ремонт будівель університету.
"Цей проект частково розроблявся кубинцями, а ми зробимо Кубу всередині", - наголосив Рахмайлов. Він також уточнив, що проект термомодернізації розроблявся ще 2016 року, однак за ці три роки вже змінилися деякі будівельні норми, тому наразі документація частково переробляється.
Як зазначили у компанії, підготовчі роботи з термомодернізації вже тривають, завершити їх планують у листопаді – з тим, щоб до кінця поточного року завершити оформлення документації. Кошти на реалізацію цього проекту виділить уряд Іспанії в рамках цільових зелених інвестицій у період дії зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
Нагадаємо, Україна відновила співпрацю з урядом Іспанії з виконання договору продажу, так званих, Одиниць Установленої Кількості і освоєння “кіотських” грошей.