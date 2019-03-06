Студентам університету Шевченка пообіцяли теплі аудиторії вже наступної зими

КИЇВ. 5 березня. УНН. Завдяки повній термомодернізації будівель механіко-математичного і кібернетичного факультетів, проведеній ПрАТ "ХК Київміськбуд" цього року, вже наступної зими в аудиторіях буде набагато тепліше, ніж наразі.

Про це повідомив директор ТОВ "Ягуар" Василь Рахмайлов під час презентації проекту в КНУ ім. Т.Шевченка, передає кореспондент УНН.