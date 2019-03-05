Україна відновила співпрацю з урядом Іспанії щодо “кіотських коштів”

КИЇВ. 5 березня. УНН. Україна відновила співпрацю з урядом Іспанії з виконання договору продажу, так званих, Одиниць Установленої Кількості і освоєння “кіотських” грошей. Про це повідомив міністр екології Остап Семерак під час презентації проекту капітального ремонту двох корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який буде здійснюватися за “зелені інвестиції”, отримані від уряду Іспанії в рамках Кіотського протоколу, повідомляє УНН за інформацією прес-служби міністерства.