Украина возобновила сотрудничество с правительством Испании относительно "киотских средств"

Этот проект зеленого инвестирования для Украины станет первым за 10 лет с момента заключения договора с Испанией по переуступке неиспользованных квот парниковых газов.

"В ноябре 2019 года будет десять лет, как Украина и Испания сотрудничая в рамках Киотского протокола заключили Договор продажи так называемых единиц установленного количества. За эти десять лет, в силу разных причин, к сожалению, не было реализовано ни одного проекта в рамках этих договоренностей. (...) За последние три года нам удалось возобновить сотрудничество с испанским правительством, разморозить использование этих средств и получить реальные результаты", - прокомментировал министр экологии и природных ресурсов Украины ситуацию с использованием "киотских средств".

Семерак отметил, что использование этих "зеленых инвестиций" не ограничится только утеплением и модернизацией учебных корпусов Национального университета имени Тараса Шевченко.

"В октябре 2016 года между Минприроды и испанской стороной были созданы Наблюдательный комитет, который рассмотрел и одобрил не только проект по "озеленению" университетских зданий, но и ряд других проектов целевых экологических (зеленых) инвестиций в других населенных пунктах, я убежден, что также будут реализованы в полном объеме и по прозрачным процедурам", - резюмировал Семерак.

Проектом капитального ремонта двух корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко занимается Холдинговая компания "Киевгорстрой". Проектом предусмотрено проведение термомодернизации корпусов университета, что включает в себя утепление стен, крыши, замена окон и дверей, модернизацию и полную автоматизацию внутренних инженерных систем.

Напомним, в рамках "Киотского протокола", к которому Украина присоединилась в 2004 году, каждое государство получило квоты на выбросы в атмосферу парниковых газов, а также право продать свои квоты в случае неиспользования, а полученные средства направить на развитие энергоэффективности и на внедрение зеленых технологий.

Украина продала свои квоты японским и испанским партнерам, однако зеленые инвестиции в период с период 2011-2013 годов не были использованы по назначению. Часть из них начали осваивать фиктивные компании. В результате большинство проектов не были завершены, выполнены плохо или вообще не начались. Выровнять ситуацию Украина смогла лишь в 2016 году.