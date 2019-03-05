Украина возобновила сотрудничество с правительством Испании относительно "киотских средств"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украина возобновила сотрудничество с правительством Испании по выполнению договора купли так называемых единиц установленного количества и освоения "киотских" денег. Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак во время презентации проекта капитального ремонта двух корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который будет осуществляться за "зеленые инвестиции", полученные от правительства Испании в рамках Киотского протокола, сообщает УНН по информации пресс-службы министерства.
Этот проект зеленого инвестирования для Украины станет первым за 10 лет с момента заключения договора с Испанией по переуступке неиспользованных квот парниковых газов.
"В ноябре 2019 года будет десять лет, как Украина и Испания сотрудничая в рамках Киотского протокола заключили Договор продажи так называемых единиц установленного количества. За эти десять лет, в силу разных причин, к сожалению, не было реализовано ни одного проекта в рамках этих договоренностей. (...) За последние три года нам удалось возобновить сотрудничество с испанским правительством, разморозить использование этих средств и получить реальные результаты", - прокомментировал министр экологии и природных ресурсов Украины ситуацию с использованием "киотских средств".
Семерак отметил, что использование этих "зеленых инвестиций" не ограничится только утеплением и модернизацией учебных корпусов Национального университета имени Тараса Шевченко.
"В октябре 2016 года между Минприроды и испанской стороной были созданы Наблюдательный комитет, который рассмотрел и одобрил не только проект по "озеленению" университетских зданий, но и ряд других проектов целевых экологических (зеленых) инвестиций в других населенных пунктах, я убежден, что также будут реализованы в полном объеме и по прозрачным процедурам", - резюмировал Семерак.
Проектом капитального ремонта двух корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко занимается Холдинговая компания "Киевгорстрой". Проектом предусмотрено проведение термомодернизации корпусов университета, что включает в себя утепление стен, крыши, замена окон и дверей, модернизацию и полную автоматизацию внутренних инженерных систем.
Напомним, в рамках "Киотского протокола", к которому Украина присоединилась в 2004 году, каждое государство получило квоты на выбросы в атмосферу парниковых газов, а также право продать свои квоты в случае неиспользования, а полученные средства направить на развитие энергоэффективности и на внедрение зеленых технологий.
Украина продала свои квоты японским и испанским партнерам, однако зеленые инвестиции в период с период 2011-2013 годов не были использованы по назначению. Часть из них начали осваивать фиктивные компании. В результате большинство проектов не были завершены, выполнены плохо или вообще не начались. Выровнять ситуацию Украина смогла лишь в 2016 году.