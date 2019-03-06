Студентам университета Шевченко пообещали теплые аудитории уже следующей зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Благодаря полной термомодернизации зданий механико-математического и кибернетического факультетов, проведенной ЧАО "ХК Киевгорстрой" в этом году, уже следующей зимой в аудиториях будет гораздо теплее, чем сейчас. Об этом сообщил директор ООО "Ягуар" Василий Рахмайлов во время презентации проекта в КНУ им. Т.Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Будет полностью выполнено утепление фасада, будет заменена система отопления университета, будет заменена кровля, будут полностью заменены окна, потому что здесь в окнах - одно стекло, максимум два. На сегодня это уже никаким требованиям, по нашим строительным нормам, не соответствует. Практически выполнится капитальный ремонт зданий", - отметил он.
В результате этого удастся значительно сократить расходы энергоносителей на отопление корпусов и сделать более комфортную температуру в помещениях корпусов, поскольку сейчас воздух в аудиториях зимой часто не прогревается выше 8-10 градусов по Цельсию.
По его словам, именно "Киевгорстрой" строил эти корпуса еще в 70-х годах прошлого века, теперь же проведет осовременивание и капитальный ремонт зданий университета.
"Этот проект частично разрабатывался кубинцами, а мы сделаем Кубу внутри", - подчеркнул Рахмайлов. Он также уточнил, что проект термомодернизации разрабатывался еще 2016 года, однако за эти три года уже изменились некоторые строительные нормы, поэтому сейчас документация частично перерабатывается.
Как отметили в компании, подготовительные работы по термомодернизации уже идут, завершить их планируют в ноябре - с тем, чтобы до конца текущего года завершить оформление документации. Средства на реализацию этого проекта выделит правительство Испании в рамках целевых зеленых инвестиций в период действия обязательств сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Напомним, Украина возобновила сотрудничество с правительством Испании по выполнению договора купли так называемых единиц установленного количества и освоения "киотских" денег.