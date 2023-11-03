Страйк польських перевізників може бути одноденною акцією, їх переконують не блокувати рух на кордоні в умовах війни - посол

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«Страйк перевізників може бути одноденним, попереджувальним. Зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб досягти з перевізниками компромісів та пояснити їм, що переважна більшість їх вимог нереалістична, оскільки суперечить правовому полю та взаємним зобов’язанням України та ЄС. Будемо намагатися їх переконати, що методи блокування кордону є контрпродуктивними. Добре, що польська влада також це розуміє і також намагається переконати страйкарів не блокувати і не обмежувати рух через кордон. Представники Мінінфраструктури Польщи звернулися до страйкарів з наполегливим проханням не блокувати кордон», - сказав посол.

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Він уточнив, що українська сторона консультується з представниками польського уряду та місцевої влади, оскільки перевізники висувають вимоги в першу чергу до них. Зокрема, перевізники вимагають відновити дозволи на міжнародні автомобільні перевезення, хоча це суперечить положенням угоди з ЄС, яка скасувала такі дозволи на двосторонній основі. Тепер ні польські, ні українські перевізники не потребують дозволів для перевезень по європейським країнам.

Ще одна вимога, за словами посла, має дискрімінаційний вимір, оскільки вони вимагають преференцій при перетині українського кордону для автомобілів на польських або європейських реєстраційних номерах. Він уточнив, що це поставить в невигідні умови перевізників з інших країн, таких як Туреччина.

Посол також додав, що в умовах російської агресії, коли навантаження на пункти пропуску надвелике, Україна не може дозволити додаткові обмеження руху.

Нагадаємо

За останніми повідомленнями, початок акції польських перевізників перенесено на 6 листопада. Україна направила Польщі ноту з проханням не допустити обмеження польськими перевізниками руху вантажівок через кордон. За словами посла, польській стороні доведено сигнал про шкоду, яку можуть завдати такі протести Україні та Польщі, а також українському та польському бізнесу.

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