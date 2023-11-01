Україна направила Польщі ноту щодо страйку перевізників на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Україна направила Польщі ноту з проханням не допустити обмеження польськими перевізниками руху вантажівок через кордон, повідомив 31 жовтня ввечері посол України у Польщі Василь Зварич у Facebook, пише УНН.
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"Відповідну офіційну ноту з настійливим проханням не допустити обмеження польськими перевізниками руху вантажівок через кордон посольство надіслало до МЗС Польщі, і разом з Генеральним консульством України у Любліні ми підтримуємо постійний зв'язок з польською владою з цього питання", - написав Зварич, вказавши, що відповідний коментар щодо ситуації навколо намірів польських перевізників розпочати страйк перед кількома пунктами пропуску на українсько-польському кордоні надав Укрінформу.
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Як зауважив посол, польській стороні доведено сигнал про шкоду, яку можуть завдати такі протести Україні та Польщі, а також українському та польському бізнесу. "Крім того, постраждає також імідж Польщі та інтереси польських підприємців, які мають намір розширити свою участь у проєктах відбудови України", - зазначив він.
"В умовах російської агресії проти України такі дії з обмеження руху товарів через кордон є щонайменше недоречними. Маємо надію, що польській стороні вдасться досягти порозуміння з перевізниками, переконати їх, що потрібно співпрацювати, а не створювати ускладнення на кордоні, які нікому не потрібні - ні Польщі, ні Україні, ні всій Європі", - наголосив Зварич.
Нагадаємо
Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо ймовірного перекриття кордону.