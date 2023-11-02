Українців попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею через страйк польських перевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українців попередили про можливе ускладнення руху для вантажівокна кордоні з Польщею через страйк польських перевізників, передає УНН з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.
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"На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. За наявною інформацією, планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада", - ідеться у повідомленні.
Польські перевізники, як вказано, мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене».
"Ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд. Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок", - наголосили у ДПСУ.
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Як повідомляється, польські перевізники вимагають повернути необхідність українським транспортним фірмам отримувати дозволи на свою діяльність. Також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.