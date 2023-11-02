Украинцев предупредили о возможных задержках на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинцев предупредили о возможном осложнении движения для грузовиков на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.
Детали
"На границе с Польшей возможно осложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. По имеющейся информации, планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября", - говорится в сообщении.
Польские перевозчики, как указано, намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска «Ягодин-Дорохуск», «Краковец-Корчова», «Рава-Русская-Хребене».
"Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд. Просим учесть эту информацию при планировании поездок", - отметили в ГПСУ.
Напомним
Как сообщается, польские перевозчики требуют вернуть необходимость украинским транспортным фирмам получать разрешения на свою деятельность. Также хотят, чтобы польские перевозчики не были вынуждены становиться в электронную очередь на территории Украины или же настаивают на отдельной очереди для пустых грузовиков.