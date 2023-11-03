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Забастовка польских перевозчиков может быть однодневной акцией, их убеждают не блокировать движение на границе в условиях войны - посол

Киев • УНН

 • 186568 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Представители Мининфраструктуры Польши обратились к бастующим с настоятельной просьбой не блокировать границу, после чего акцию протеста отсрочили до 6 ноября и могут сделать ее однодневной. Об этом в эфире телемарафона сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Василий Зварич, передает корреспондент УНН.

Забастовка польских перевозчиков может быть однодневной акцией, их убеждают не блокировать движение на границе в условиях войны - посол

Цитата

«Забастовка перевозчиков может быть однодневной, предупредительной. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы достичь с перевозчиками компромиссов и объяснить им, что подавляющее большинство их требований нереалистично, поскольку противоречит правовому полю и взаимным обязательствам Украины и ЕС. Будем пытаться их убедить, что методы блокирования границы являются контрпродуктивными. Хорошо, что польские власти также это понимают и также пытаются убедить бастующих не блокировать и не ограничивать движение через границу. Представители Мининфраструктуры Польши обратились к бастующим с настоятельной просьбой не блокировать границу», - сказал посол.

Детали

Он уточнил, что украинская сторона консультируется с представителями польского правительства и местных властей, поскольку перевозчики выдвигают требования в первую очередь к ним. В частности, перевозчики требуют возобновить разрешения на международные автомобильные перевозки, хотя это противоречит положениям соглашения с ЕС, которое отменило такие разрешения на двусторонней основе. Теперь ни польские, ни украинские перевозчики не нуждаются в разрешениях для перевозок по европейским странам.

Еще одно требование, по словам посла, имеет дискриминационное измерение, поскольку они требуют преференций при пересечении украинской границы для автомобилей на польских или европейских регистрационных номерах. Он уточнил, что это поставит в невыгодные условия перевозчиков из других стран, таких как Турция.

Посол также добавил, что в условиях российской агрессии, когда нагрузка на пункты пропуска сверхбольшая, Украина не может позволить дополнительные ограничения движения.

Напомним

По последним сообщениям, начало акции польских перевозчиков перенесено на 6 ноября. Украина направила Польше ноту с просьбой не допустить ограничения польскими перевозчиками движения грузовиков через границу. По словам посла, польской стороне доведен сигнал о вреде, который могут нанести такие протесты Украине и Польше, а также украинскому и польскому бизнесу.

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