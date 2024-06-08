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Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні - Bloomberg

Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 89217 перегляди

НАТО планує звернутися до союзників з проханням взяти на себе зобов'язання щорічно надавати Україні військову допомогу обсягом не менше 40 мільярдів євро, замінивши попередню пропозицію щодо п'ятирічного фонду через опір країн-членів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з опором з боку членів альянсу, і натомість просить країни зберегти свої поточні внески, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Відповідно до нової пропозиції, яка може отримати підтримку міністрів оборони країн НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, як зазначається, союзники зобов'язуються витрачати не менше ніж 40 мільярдів євро (43 мільярди доларів) на рік на летальну та нелетальну допомогу Україні. За словами людей, які попросили не називати їхнього імені під час приватних обговорень, це відповідало б середньорічним розмірам внесків з моменту російського вторгнення у 2022 році.

"НАТО визначить цілі пожертв кожної країни на основі відсотка їх валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, опублікує підсумкові суми у річному звіті", - пише видання.

Метою, як зазначається, буде забезпечити більшу прозорість щодо того, що союзники дають Україні, водночас м'яко чинячи тиск на тих членів, які не виконують своїх зобов'язань, кажуть джерела. На частку США припадатиме близько половини допомоги, а решту забезпечать решта 31 члена альянсу, пише видання.

Генсек НАТО розраховує на збереження союзниками військової підтримки України на рівні принаймні 40 млрд євро щорічно31.05.24, 17:17 • 27200 переглядiв

Раніше Столтенберг оприлюднив план об’єднання внесків союзників на суму 100 мільярдів доларів на п’ять років, але союзники поставили під сумнів його життєздатність через небажання брати на себе зобов'язання щодо створення нових фондів та побоювань щодо введення України в оману, вказує видання.

"Хоча новий план не потребуватиме додаткових коштів, НАТО сподівається, що він забезпечить Києву більшу передбачуваність щодо рівня підтримки найближчими роками. Союзники були вражені після того, як Конгрес США кілька місяців чекав, доки не схвалив новий раунд допомоги, а також стурбовані тим, що можливе переобрання Дональда Трампа в листопаді означатиме для фінансування України", - вказує видання.

За словами людей, "ця пропозиція користується широкою підтримкою майже всіх союзників, хоча Угорщина залишається найбільшим знаком запитання". Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив, щоб його країна могла відмовитися від будь-якого поглиблення підтримки України.

Угорщина працює над "перевизначенням" членства в НАТО - Орбан24.05.24, 12:22 • 22784 перегляди

За словами джерел, Туреччина висловила власне занепокоєння щодо інших частин пакету по Україні, який має бути узгоджений лідерами у Вашингтоні.

НАТО, як зазначається, також пропонує взяти на себе операційні обов'язки очолюваної США Контактної групи з оборони України, яка координує постачання зброї в Україну приблизно 50 країнами. Під керівництвом верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО такий крок міг би захистити структуру від будь-яких політичних змін, які можуть статися після виборів у США, вказує видання.

"За словами людей, Туреччина закликала виявляти обережність, щоб будь-яка координація військової допомоги не створювала враження більшої участі союзників у конфлікті", - зазначило видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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