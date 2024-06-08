Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине - Bloomberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с сопротивлением со стороны членов альянса, и взамен просит страны сохранить свои текущие взносы, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно новому предложению, которое может получить поддержку министров обороны стран НАТО, когда они соберутся в Брюсселе на следующей неделе, как отмечается, союзники обязуются тратить не менее 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в год на летальную и нелетальную помощь Украине. По словам людей, которые попросили не называть их имени во время частных обсуждений, это соответствовало бы среднегодовым размерам взносов с момента российского вторжения в 2022 году.

"НАТО определит цели пожертвований каждой страны на основе процента их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, опубликует итоговые суммы в годовом отчете", - пишет издание.

Целью, как отмечается, будет обеспечить большую прозрачность относительно того, что союзники дают Украине, при этом мягко оказывая давление на тех членов, которые не выполняют своих обязательств, говорят источники. На долю США будет приходиться около половины помощи, а остальное обеспечат остальные 31 член альянса, пишет издание.

Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно

Ранее Столтенберг обнародовал план объединения взносов союзников на сумму 100 миллиардов долларов на пять лет, но союзники поставили под сомнение его жизнеспособность из-за нежелания брать на себя обязательства по созданию новых фондов и опасений относительно введения Украины в заблуждение, указывает издание.

"Хотя новый план не потребует дополнительных средств, НАТО надеется, что он обеспечит Киеву большую предсказуемость относительно уровня поддержки в ближайшие годы. Союзники были поражены после того, как конгресс США несколько месяцев ждал, пока не одобрил новый раунд помощи, а также обеспокоены тем, что возможное переизбрание Дональда Трампа в ноябре будет означать для финансирования Украины", - указывает издание.

По словам людей, "это предложение пользуется широкой поддержкой почти всех союзников, хотя Венгрия остается самым большим вопросительным знаком". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил, чтобы его страна могла отказаться от любого углубления поддержки Украины.

Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО - Орбан

По словам источников, Турция выразила собственное беспокойство относительно других частей пакета по Украине, который должен быть согласован лидерами в Вашингтоне.

НАТО, как отмечается, также предлагает взять на себя операционные обязанности возглавляемой США контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки оружия в Украину примерно 50 странами. Под руководством верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО такой шаг мог бы защитить структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США, указывает издание.

"По словам людей, Турция призвала проявлять осторожность, чтобы любая координация военной помощи не создавала впечатления большего участия союзников в конфликте", - отметило издание.