ukenru
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв'язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Виконував доручення керівництва": в ОГПУ офіційно підтвердили інцидент зі "шпигуном" з НАБУ

Київ • УНН

 • 770 перегляди

В Офісі Генпрокурора повідомили деталі обшуків у працівника НАБУ, який здійснював негласне спостереження. Він не надав чітких пояснень щодо законності своїх дій, посилаючись на доручення керівництва.

"Виконував доручення керівництва": в ОГПУ офіційно підтвердили інцидент зі "шпигуном" з НАБУ

В Офісі Генерального прокурора повідомили деталі щодо обшуків у працівника НАБУ, який здійснював негласні заходи зі спостереження за будівлею ОГП, а також додали - працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що "виконував доручення керівництва", передає УНН.

Хронологія появи спеціальних технічних засобів навпроти будівлі ОГП

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

Камери спостереження були встановлені в спеціальних локаціях для того щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників Офісу Генерального прокурора. Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах військового стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, додали в ОГП.

Цього ж дня, за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України), розпочато кримінальне провадження.

У ході невідкладних заходів вдалося встановити особу одного із чоловіків.

З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона та необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ОГП, під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора.

Разом з тим працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що "виконував доручення керівництва". Досудове розслідування триває 

- резюмували в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

Сьогодні Національне антикорупційне бюро заявило, що в одного з її детективів пройшли обшуки. Як виявилося цьому передувало стеження за Офісом Генерального прокурора.

Як повідомялв УНН, дії співробітника НАБУ привернули увагу державної служби охорони. Після цього були проведенні невідкладні слідчі дії для з’ясування усіх обставин та підстав для вчинення таких дій співробітником НАБУ.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП
Техніка
Обшук
Воєнний стан
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України