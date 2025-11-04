"Виконував доручення керівництва": в ОГПУ офіційно підтвердили інцидент зі "шпигуном" з НАБУ

В Офісі Генерального прокурора повідомили деталі щодо обшуків у працівника НАБУ, який здійснював негласні заходи зі спостереження за будівлею ОГП, а також додали - працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що "виконував доручення керівництва", передає УНН.

Хронологія появи спеціальних технічних засобів навпроти будівлі ОГП

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

Камери спостереження були встановлені в спеціальних локаціях для того щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників Офісу Генерального прокурора. Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах військового стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, додали в ОГП.

Цього ж дня, за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України), розпочато кримінальне провадження.

У ході невідкладних заходів вдалося встановити особу одного із чоловіків.

З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона та необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ОГП, під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора.

Разом з тим працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що "виконував доручення керівництва". Досудове розслідування триває - резюмували в Офісі Генпрокурора.

Сьогодні Національне антикорупційне бюро заявило, що в одного з її детективів пройшли обшуки. Як виявилося цьому передувало стеження за Офісом Генерального прокурора.

Як повідомялв УНН, дії співробітника НАБУ привернули увагу державної служби охорони. Після цього були проведенні невідкладні слідчі дії для з’ясування усіх обставин та підстав для вчинення таких дій співробітником НАБУ.