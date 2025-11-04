"Выполнял поручения руководства": в ОГПУ официально подтвердили инцидент со "шпионом" из НАБУ

В Офисе Генерального прокурора сообщили детали относительно обысков у сотрудника НАБУ, который осуществлял негласные мероприятия по наблюдению за зданием ОГП, а также добавили - сотрудник НАБУ не смог предоставить четких объяснений относительно законных оснований проведения негласных мероприятий, лишь отметил, что "выполнял поручение руководства", передает УНН.

Хронология появления специальных технических средств напротив здания ОГП

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 3 ноября в 06:10 неизвестный мужчина установил специальные технические средства на навес над входом в жилой дом напротив здания ОГП. В 14:53 другое лицо эти устройства забрало.

Камеры наблюдения были установлены в специальных локациях для того чтобы фиксировать входы и выезды всех сотрудников Офиса Генерального прокурора. Характер размещения средств наблюдения фактически обеспечивал в условиях военного положения тотальное снятие информации со здания государственного органа. В частности, сведения о транспортных средствах, номерных знаках, графике перемещения и фиксации лиц государственных служащих, в том числе тех, кто работает в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, добавили в ОГП.

В этот же день, по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 359 УК Украины), начато уголовное производство.

В ходе неотложных мероприятий удалось установить личность одного из мужчин.

Учитывая военное положение, специфику работы объекта, в отношении которого осуществляется государственная охрана и необходимость немедленного реагирования, было принято решение о проведении обысков по месту его жительства - говорится в сообщении.

Как сообщили в ОГП, во время обыска мужчина сообщил, что является штатным сотрудником НАБУ и предоставил служебное удостоверение. Он подтвердил, что забирал установленные ранее технические средства наблюдения за зданием Офиса Генерального прокурора.

Вместе с тем сотрудник НАБУ не смог предоставить четких объяснений относительно законных оснований проведения негласных мероприятий, лишь отметил, что "выполнял поручение руководства". Досудебное расследование продолжается - резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Сегодня Национальное антикоррупционное бюро заявило, что у одного из его детективов прошли обыски. Как оказалось, этому предшествовало слежение за Офисом Генерального прокурора.

Как сообщал УНН, действия сотрудника НАБУ привлекли внимание государственной службы охраны. После этого были проведены неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств и оснований для совершения таких действий сотрудником НАБУ.