Степанов представив план реформи екстреної меддопомоги в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив план реформи екстреної медичної допомоги до 2023 року. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Де ми знаходимось сьогодні, в якій точці, і що ми плануємо зробити у 2021-2023 році? Це дуже важливо, це ті КPІ, по яким ви будете оцінювати роботу міністерства і роботу взагалі всієї медицини, яку ми будуємо. Якщо ми подивимось на 2020 рік, тобто, на сьогоднішній рік, наприклад, на показник час доїзду: ми говоримо, що сьогодні, по нашим даним, по даним, які ми збираємо централізовано - у 31% випадків вони вкладаються у норматив. Тобто, встановлений норматив, який існує у країні. Що ми хочемо зробити у наступні три роки? Я маю на увазі 2021-2022-2023 роки. У наступному році ми вже хочемо, щоб цей показник був не менше 60%. У 2022 році, відповідно, 75%, і 85% у 2023 році", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що це абсолютно реальні цифри, яких, як вони вважають, ми можемо досягти.
За його словами, крім цього, МОЗ перегляне та змінить систему маршрутизації пацієнтів, тобто у який саме медзаклад мають направляти пацієнта у критичному стані.
"На сьогоднішній день у нас машина направляється на виклик за територіальним принципом. Ми хочемо змінити і зробити екстериторіальний принцип. Це коли машина виїжджає за межі області. Тобто та машина, яка знаходиться найближче до виклику - вона їде. Все це контролюється через GPS", - додав Максим Степанов.
Він зазначив, що також виклики будуть розділені на чотири типи за важливістю.
"Ми вже чітко розрахували, що ми будемо подавати у бюджеті на наступний рік. Якщо у 2020 році на ЕМД початково було закладено на неї 6 млрд гривень на фінансування, тобто, поточне фінансування ЕМД, додатково було виділено урядом ще 1,26 млрд грн. Тобто, ми можемо говорити, що у цьому році фінансування "екстренки" на рівні 7,26 млрд. Плюс 922 млн грн передбачено у державному бюджеті на заміну карет швидкої допомоги, які знаходяться на балансі нашої екстренки… У 2021 році те, що ми заклали, і що будемо пропонувати - ми вважаємо, що послуги ЕМД... фінансування... його має бути на рівні 15,9 млрд грн", - сказав Максим Степанов.
На думку очільника МОЗ, саме з такими цифрами можна говорити про якісну допомогу.
Він додав, що також треба передбачити близько 1,6 млрд гривень на закупівлю швидких, що дозволить закупити близько 700 автомобілів у 2022 році.
Нагадаємо, у МОЗ напрацювали нові алгоритми надання екстреної допомоги.