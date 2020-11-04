Степанов порадив батькам учнів не підписувати документів стосовно COVID-19 у школах

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"Все більше звернень надходить від батьків, які все більше переймаються забезпеченням навчального процесу своїх дітей-школярів. Днями в мережі з'явилася інформація, що батьків школярів адміністрація школи змушує підписувати документ такого змісту: “інформаційна згода про те, що батьки свідомо розуміють, що заклад освіти не несе відповідальність за розповсюдження COVID-19, який може бути занесено в заклад людиною з безсимптомним перебігом хвороби”. Такий документ не передбачений жодним нормативним актом. Це така собі самодіяльність деяких керівників закладів або інших осіб. Навіщо вони це роблять? Мені невідомо. Звертаюся до батьків: шановні, ніхто не може вас заставити підписувати такий документ", - сказав Степанов.

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Також міністр нагадав про організацію навчання в закладах освіти на період карантину.

“Напередодні навчального року Міністерство охорони здоров'я розробило детальні рекомендації про проведення навчального процесу в умовах пандемії. Більше того, ми ці рекомендації зробили не просто в вигляді якогось документа, ми це зробили в наглядному вигляді, в малюнках, презентаціях. З основного: засновник (міська рада, ОТГ — ред.) закладу відповідає за те, щоб у медичному пункті існували антисептики, безконтактні термометри, дезінфектори, засоби індивідуального захисту”, - підсумував міністр.

Степанов наголосив, що має бути різний початок і закінчення занять для різних класів та груп. Перерви також мають бути в різні часові проміжки.

Раніше у МОЗ розробили норми харчування дітей у школах.