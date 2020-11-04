Степанов посоветовал родителям учеников не подписывать документов по COVID-19 в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Родителям не стоит подписывать никаких документов от администрации учебного заведения о том, что они понимают, что учебное заведение не несет ответственности за распространение COVID-19, который может быть занесен в заведение человеком с бессимптомным течением болезни. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичным школам выделили более 23 млн грн для "защиты" от COVID-19
"Все больше обращений поступает от родителей, которые все больше озабочены обеспечением учебного процесса своих детей-школьников. На днях в сети появилась информация, что родителей школьников администрация школы заставляет подписывать документ такого содержания: "информационное согласие о том, что родители сознательно понимают, что учебное заведение не несет ответственности за распространение COVID-19, который может быть занесен в заведение человеком с бессимптомным течением болезни". Такой документ не предусмотрен ни одним нормативным актом. Это такая самодеятельность некоторых руководителей учреждений или других лиц. Зачем они это делают? Мне неизвестно. Обращаюсь к родителям: уважаемые, никто не может вас заставить подписывать такой документ", - сказал Степанов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковским школам выделили более 830 тыс. грн на "защиту" от коронавируса
Также министр напомнил об организации обучения в учебных заведениях на период карантина.
"Накануне учебного года Министерство здравоохранения разработало детальные рекомендации о проведении учебного процесса в условиях пандемии. Более того, мы эти рекомендации сделали не просто в виде какого-то документа, мы это сделали в наглядном виде, в рисунках, презентациях. Из основного: учредитель (городской совет, ОТО - ред.) учреждения отвечает за то, чтобы в медицинском пункте были антисептики, бесконтактные термометры, дезинфекторы, средства индивидуальной защиты", - подытожил министр.
Степанов отметил, что должно быть разное начало и окончание занятий для различных классов и групп. Перерывы также должны быть в различные временные промежутки.
Ранее в Минздраве разработали нормы питания детей в школах.