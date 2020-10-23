Без сосисок та газованих напоїв: МОЗ розробило норми харчування дітей у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я розробили проект постанови щодо організації дитячого харчування у навчальних закладах. Так, проектом заборонено пропонування дітям ковбас, сосисок, солодких газованих напоїв та енергетичних напоїв. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Міністерством охорони здоров’я розроблено проект постанови КМУ “Про затвердження Норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”, — сказано у повідомленні.
Так, Ляшко запросив до ознайомлення та обговорення положень.
“Для того, щоб зробити крок вперед до організації та впровадження здорового харчування для наших дітей, запрошуємо ознайомитися та долучитися до обговорення положень. Тим паче, що світова тенденція говорить про те, що наші діти стали більше їсти шкідливої їжі і менше рухатися. Тому, необхідно зробити дитяче харчування різноманітним та корисним” — зазначив він.
За словами головного санітарного лікаря, вперше на законодавчому рівні буде врегульовано питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, такими як цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо.
“Також проектом заборонено до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблених м’ясних та рибних страв (ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів тощо), солодких газованих напоїв, енергетичних напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрів, обмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів”, — додається у повідомленні.
Окрім того, Віктор Ляшко зазначив, що окремо приділено увагу організації харчування, відповідно до чого керівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку матимуть можливість вибрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу, іншими словами, впроваджувати кейтеринг, шляхом здачі харчоблоку закладу в оренду для організації харчування дітей, або власними силами закладу.
Нагадаємо, Мінекономіки розробило проект наказу про гігієнічні вимоги до харчоблоків в школах, яким пропонується змінити застарілі підходи до організації шкільного харчування.