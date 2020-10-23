Без сосисок и газировки: Минздрав разработал нормы питания детей в школах

"Министерством здравоохранения разработан проект постановления КМУ "Об утверждении Норм и Порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха", - сказано в сообщении.

Так, Ляшко призвал к ознакомлению и обсуждению положений.

"Для того, чтобы сделать шаг вперед к организации и внедрению здорового питания для наших детей, приглашаем ознакомиться и принять участие в обсуждении положений. Тем более, что мировая тенденция говорит о том, что наши дети стали больше есть вредной пищи и меньше двигаться. Поэтому, необходимо сделать детское питание разнообразным и полезным", - отметил он.

По словам главного санитарного врача, впервые на законодательном уровне будет урегулирован вопрос питания детей с особыми диетическими потребностями, такими как сахарный диабет, непереносимость глютена, лактозы и тому подобное.

"Также проектом запрещено к закупке, реализации и предложения детям технологически обработанных мясных и рыбных блюд (колбас, сосисок, полуфабрикатов и т.д.), сладких газированных напитков, энергетических напитков и любых других напитков с содержанием добавленных сахаров, ограничивается суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров", - добавляется в сообщении.

Кроме того, Виктор Ляшко указал, что отдельно уделено внимание организации питания, в соответствии с чем руководители учебных заведений и детских заведений оздоровления и отдыха смогут выбрать эффективную модель организации питания с учетом особенностей соответствующего учреждения, то есть, внедрять кейтеринг, путем сдачи пищеблока учреждения в аренду для организации питания детей, либо собственными силами учреждения.

Напомним, Минэкономики разработало проект приказа о гигиенических требованиях к пищеблокам в школах, которым предлагается изменить устаревшие подходы к организации школьного питания.