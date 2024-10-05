Станції метро "Теремки" та "Іподром" у Києві тимчасово закрили на вхід: що сталося
Київ • УНН
Через технічну несправність рухомого складу станції метро "Теремки" та "Іподром" у Києві тимчасово закриті на вхід. Фахівці працюють над усуненням пошкодження та відновленням звичайного руху поїздів на "синій лінії".
Станції столичного метро "Теремки" та "Іподром" тимчасово зачинені на вхід, причина - на несправність рухомого складу, передає УНН із посиланням на КМДА.
"Причина зміни руху поїздів "синьої лінії" - технічна несправність рухомого складу. Фахівці вже працюють над усуненням пошкодження та відновленням звичайного руху", - йдеться у повідомленні.
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