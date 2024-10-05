Станции метро "Теремки" и "Ипподром" в Киеве временно закрыли на вход: что произошло
Киев • УНН
Из-за технической неисправности подвижного состава станции метро "Теремки" и "Ипподром" в Киеве временно закрыты на вход. Специалисты работают над устранением повреждения и восстановлением обычного движения поездов на "синей линии".
Станции столичного метро «Теремки» и «Ипподром» временно закрыты на вход, причина - неисправность подвижного состава, передает УНН со ссылкой на КГГА.
«Причина изменения движения поездов «синей линии» - техническая неисправность подвижного состава. Специалисты уже работают над устранением повреждения и восстановлением обычного движения», - говорится в сообщении.
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