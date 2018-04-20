Стало відомо, як сформувалися супутники Марсу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Супутники Марса Фобос та Деймос могли виникнути внаслідок зіткнення, значно меншого, ніж вчені вважали раніше. Розмір об’єкта, який врізався в Червону планету, можна порівняти із розмірами Церери – найбільшої карликової планети в астероїдному поясі між Юпітером та Марсом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science Advances.
Астрономи Робін Кануп та Жульєн Сальмон з Південно-Західного дослідницького інституту провели симуляцію, в якій вони спробували більш точно визначити розміри і властивості уламкового диска, що залишився після зіткнення. Вивчивши минулі роботи інших учених, дослідники дійшли висновку, що небесне тіло, яке впало на Червону планету, не було таким великим, як передбачалося раніше (вважалося, що об'єкт мав масу 0,03 від ваги планети Марсу), однак перевірка даних показала, що уламковий диск вийшов би занадто великим, щоб з нього сформувалися сучасні Фобос і Деймос.
У новій симуляції Кануп і Сальмон розглянули тіло вагою 0,003 мас Марса. На думку вчених, в давнину планета могла зіткнутися з об'єктом, діаметр якого знаходився між діаметром Вести (530 кілометрів) – найбільшого астероїда в головному астероїдному поясі, і карликової планети Церери (946 кілометрів). В результаті на орбіту навколо Марса було викинуто величезну кількість пилу, з якої згодом сформувалися кільця, що тягнулися приблизно на 24 тисячі кілометрів над поверхнею планети.
Як повідомляв УНН, 3D-ілюстрація бурхливого Північного полюса Юпітера, зроблена з використанням інфрачервоних знімків зонда NASA Juno під час прольоту над планетою, опублікована агентством в середу.