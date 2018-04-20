Стало известно, как сформировались спутники Марса

Астрономы Робин Кануп и Жульен Сальмон из Юго-Западного исследовательского института провели симуляцию, в которой они попытались более точно определить размеры и свойства обломочного диска, оставшегося после столкновения. Изучив прошлые работы других ученых, исследователи пришли к выводу, что небесное тело, которое упало на Красную планету, не было таким большим, как предполагалось ранее (считалось, что объект имел массу 0,03 от веса планеты Марса), однако проверка данных показала , что обломочный диск вышел бы слишком большим, чтобы из него сформировались современные Фобос и Деймос.



В новой симуляции Кануп и Сальмон рассмотрели тело весом 0,003 масс Марса. По мнению ученых, в древности планета могла столкнуться с объектом, диаметр которого находился между диаметром Вести (530 километров) - крупнейшего астероида в главном астероидном поясе, и карликовой планеты Цереры (946 километров). В результате на орбиту вокруг Марса было выброшено огромное количество пыли, из которой впоследствии сформировались кольца, которые тянулись примерно на 24 000 километров над поверхностью планеты.

Как сообщал УНН, 3D-иллюстрация бурного Северного полюса Юпитера, сделанная с использованием инфракрасных снимков зонда NASA Juno во время пролета над планетой, опубликованная агентством в среду.