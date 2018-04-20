Стало известно, как сформировались спутники Марса

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 16298 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 38751 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 63529 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 78078 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 103200 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 139009 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 105537 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134537 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187387 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284024 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 149679 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 138746 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 120431 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 166789 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 112599 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 115285 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 169547 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 408975 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 367095 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 451863 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 13191 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 13753 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 23991 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 34412 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 40334 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Стало известно, как сформировались спутники Марса

Киев • УНН

 • 30537 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Спутники Марса Фобос и Деймос могли возникнуть в результате столкновения, значительно меньшего, чем ученые считали раньше. Размер объекта, который врезался в Красную планету, можно сравнить с размерами Цереры - крупнейшей карликовой планеты в астероидному поясе между Юпитером и Марсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Advances.

Стало известно, как сформировались спутники Марса

Астрономы Робин Кануп и Жульен Сальмон из Юго-Западного исследовательского института провели симуляцию, в которой они попытались более точно определить размеры и свойства обломочного диска, оставшегося после столкновения. Изучив прошлые работы других ученых, исследователи пришли к выводу, что небесное тело, которое упало на Красную планету, не было таким большим, как предполагалось ранее (считалось, что объект имел массу 0,03 от веса планеты Марса), однако проверка данных показала , что обломочный диск вышел бы слишком большим, чтобы из него сформировались современные Фобос и Деймос.

В новой симуляции Кануп и Сальмон рассмотрели тело весом 0,003 масс Марса. По мнению ученых, в древности планета могла столкнуться с объектом, диаметр которого находился между диаметром Вести (530 километров) - крупнейшего астероида в главном астероидном поясе, и карликовой планеты Цереры (946 километров). В результате на орбиту вокруг Марса было выброшено огромное количество пыли, из которой впоследствии сформировались кольца, которые тянулись примерно на 24 000 километров над поверхностью планеты.

Как сообщал УНН, 3D-иллюстрация бурного Северного полюса Юпитера, сделанная с использованием инфракрасных снимков зонда NASA Juno во время пролета над планетой, опубликованная агентством в среду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88