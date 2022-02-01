Стало відомо, скільки США витратили на українські правоохоронні органи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У період з 2015 року по сьогодні уряд США надав Україні 123,4 мільйона доларів так званої допомоги у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції. Про це УНН повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України.
“Загальний обсяг допомоги, наданої Україні в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції від 13.03.2015 року (далі — Угода) становить 123,4 млн дол. США”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, моніторинг і оцінку проектів здійснюють самостійно донори або реципієнти проектів, уточнили в уряді.
Доповнення
До 2015 року українське законодавство забороняло іноземним державам фінансувати державні органи України, оскільки це розцінювалося як порушення суверенітету та потенційне втручання у внутрішні справи нашої країни. Проте у 2015 році, за ініціативи тодішного прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та Верховної Ради були внесені зміни у закон, і таке “утримання” іноземяцями стало законним. Зокрема, Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції набула чинності 3 березня 2015 року.
До теми
УНН раніше повідомляв, що лише минулого року Національне антикорупційне бюро отримало від посольства США понад 3 млн доларів. Окрім того, у 2021 році НАБУ отримало 300 тис. фунтів стерлінгів міжнародної техдопомоги від Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії, 5,2 млн євро від Консультативної місії ЄС в Україні, 22,4 млн євро від МЗС Данії.
Водночас, ефективність НАБУ дедалі слабшає, а їх монополія на боротьбу з корупцією зазнає фіаско. Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням.
Деякі факти про НАБУ
За останні 5 років фінансування НАБУ зросло у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або майже 4 млн доларів.
А минулого року детективи НАБУ замовили собі спідньої білизни на 700 тис. грн.
Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.
Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ, якого обиратимуть за участі представників іноземців. У юридичній спільноті таку участь інших держав в управлінні внутрішніми справами України називають порушенням суверенітету країни.