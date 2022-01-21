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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Фінансування НАБУ збільшилося у півтори рази за останні 5 років, а довіра знизилися вдвічі

Фінансування НАБУ збільшилося у півтори рази за останні 5 років, а довіра знизилися вдвічі

Київ • УНН

 • 29515 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. За останні п'ять років фінансування НАБУ зросло у півтора рази. Про це свідчить фінансова звітність, опублікована на сайті НАБУ, пише УНН.

На 2018 рік на діяльність НАБУ були передбачені видатки обсягом 857 млн грн, тоді як на 2022 рік ця сума зросла до 1 млрд 327,8 млн грн. Тож, за останні п’ять років бюджетне фінансування НАБУ зросло у півтора рази.

Фінансування НАБУ по роках:

  • 2018 рік — 857 млн грн;
  • 2019 рік — 867 млн грн;
  • 2020 рік – 1 млрд 38 млн грн;
  • 2021 рік – 1 млрд 65 млн грн;
  • 2022 рік – 1 млрд 327 млн грн.

Додамо

Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або близько 4 млн доларів.

Але на тлі зростання бюджетів на утримання НАБУ в Україні зростає і сама корупція. Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що в Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні, фахівці прийшли до висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні з боротьби з корупцією малоефективна.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ, якого обиратимуть за участі представників іноземців. У юридичній спільноті таку участь інших держав в управлінні внутрішніми справами України називають порушенням суверенітету країни.

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