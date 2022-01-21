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Финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза за последние 5 лет, а доверие снизились вдвое

Киев • УНН

 • 29496 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. За последние пять лет финансирование НАБУ выросло в полтора раза. Об этом свидетельствует финансовая отчетность, опубликованная на сайте НАБУ, пишет УНН.

На 2018 год на деятельность НАБУ были предусмотрены расходы в размере 857 млн грн, тогда как на 2022 год эта сумма выросла до 1 млрд 327,8 млн грн. Так, за последние пять лет бюджетное финансирование НАБУ выросло в полтора раза.

Финансирование НАБУ по годам:

  • 2018 год - 857 млн грн;
  • 2019 год - 867 млн грн;
  • 2020 год - 1 млрд 38 млн грн;
  • 2021 год - 1 млрд 65 млн грн;
  • 2022 год - 1 млрд 327 млн грн.

Добавим

Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов.

Но на фоне роста бюджетов на содержание НАБУ в Украине растет и сама коррупция. Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине, специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.

Украинские Национальные Новости

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