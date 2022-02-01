Стало известно, сколько США потратили на украинские правоохранительные органы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. В период с 2015 года по сегодня правительство США предоставило Украине 123,4 миллиона долларов так называемой помощи в области правоохранительной деятельности и уголовной юстиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

“Общий объем помощи, предоставленной Украине в рамках Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о помощи в области правоохранительной деятельности и уголовной юстиции от 13.03.2015 года (далее — Соглашение) составляет 123,4 млн долл. США", - говорится в сообщении.

При этом, мониторинг и оценку проектов осуществляют самостоятельно доноры или реципиенты проектов, уточнили в правительстве.

Дополнение

До 2015 года украинское законодательство запрещало иностранным государствам финансировать государственные органы Украины, поскольку это расценивалось как нарушение суверенитета и потенциальное вмешательство во внутренние дела нашей страны. Однако в 2015 году, по инициативе тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка и Верховной Рады были внесены изменения в закон, и такое “содержание” иностранцами стало законным. В частности, Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о помощи в области правоохранительной деятельности и уголовной юстиции вступило в силу 3 марта 2015 года.

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УНН ранее сообщал, что только в прошлом году Национальное антикоррупционное бюро получило от посольства США более 3 млн долларов. Кроме того, в 2021 году НАБУ получило 300 тыс. фунтов стерлингов международной техпомощи от Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, 5,2 млн евро от Консультативной миссии ЕС в Украине, 22,4 млн евро от МИД Дании.

В то же время, эффективность НАБУ все слабеет, а их монополия на борьбу с коррупцией терпит фиаско. В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. При этом лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке.

Некоторые факты о НАБУ

За последние 5 лет финансирование НАБУ выросло в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн или почти 4 млн долларов.

А в прошлом году детективы НАБУ заказали себе нижнего белья на 700 тыс. грн.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.

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