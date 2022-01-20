НАБУ отримало від посольства США понад 3 мільйони доларів техдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Станом на 14 грудня 2021 року НАБУ отримало 3,1 млн дол. міжнародної технічної допомоги від посольства США в Україні. Про це свідчить фінансова звітність бюро за минулий рік, передає УНН.
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Повідомляється, що вказані кошти НАБУ отримало для того, щоб:
— придбати комп’ютерне та серверне обладнання, ліцензійне програмне забезпечення,
— придбати пристрої для друку, сканування та копіювання документів,
— придбати автомобілі, запчастини до автомобілів, послуги з ремонту та технічного обслуговування,
— оплатити оренду стрілецьких комплексів, спортивних залів, аудиторій, бесейнів тощо.
Крім того, у 2021 році НАБУ отримало 300 тис. фунтів стерлінгів міжнародної техдопомоги від Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великобританії, 5,2 млн євро від Консультативної місії ЄС в Україні, 22,4 млн євро від МЗС Данії.
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Нещодавно НАЗК перевірило НАБУ і звинуватило директора бюро Артема Ситника в порушенні антикорупційного законодавства. До цього Ситник офіційно був визнаний корупціонером і зберігає цей статус донині.
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