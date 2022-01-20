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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

НАБУ отримало від посольства США понад 3 мільйони доларів техдопомоги

НАБУ отримало від посольства США понад 3 мільйони доларів техдопомоги

Київ • УНН

 • 17495 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Станом на 14 грудня 2021 року НАБУ отримало 3,1 млн дол. міжнародної технічної допомоги від посольства США в Україні. Про це свідчить фінансова звітність бюро за минулий рік, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що вказані кошти НАБУ отримало для того, щоб:

— придбати комп’ютерне та серверне обладнання, ліцензійне програмне забезпечення,
— придбати пристрої для друку, сканування та копіювання документів,
— придбати автомобілі, запчастини до автомобілів, послуги з ремонту та технічного обслуговування,
— оплатити оренду стрілецьких комплексів, спортивних залів, аудиторій, бесейнів тощо.

Крім того, у 2021 році НАБУ отримало 300 тис. фунтів стерлінгів міжнародної техдопомоги від Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великобританії, 5,2 млн євро від Консультативної місії ЄС в Україні, 22,4 млн євро від МЗС Данії.

До теми

Автопарк НАБУ налічує 130 автомобілів на загальну вартість 105 млн грн ( близько 4 млн доларів США). и

Водночас довіра українців до НАБУ за останній час знизилися удвічі, а позитивно оцінюють роботу бюро лише 1% українців.

Нещодавно НАЗК перевірило НАБУ і звинуватило директора бюро Артема Ситника в порушенні антикорупційного законодавства. До цього Ситник офіційно був визнаний корупціонером і зберігає цей статус донині. 

Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ, якого обиратимуть за участі представників іноземців. У юридичній спільноті таку участь інших держав в управлінні внутрішніми справами України називають порушенням суверенітету країни

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