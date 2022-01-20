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НАБУ получило от посольства США более 3 миллионов долларов техпомощи

НАБУ получило от посольства США более 3 миллионов долларов техпомощи

Киев • УНН

 • 17482 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. По состоянию на 14 декабря 2021 года НАБУ получило 3,1 млн долл. международной технической помощи от посольства США в Украине. Об этом свидетельствует финансовая отчетность бюро за прошлый год, передает УНН.

Детали

Сообщается, что указанные средства НАБУ получило для того, чтобы:

— купить компьютерное и серверное оборудование, лицензионное программное обеспечение,
— купить устройства для печати, сканирования и копирования документов,
— купить автомобили, запчасти для автомобилей, услуги по ремонту и техническому обслуживанию,
— оплатить аренду стрелковых комплексов, спортивных залов, аудиторий, бесейнов и тому подобное.

Кроме того, в 2021 году НАБУ получило 300 тыс. фунтов стерлингов международной техпомощи от Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, 5,2 млн евро от Консультативной миссии ЕС в Украине, 22,4 млн евро от МИД Дании.

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Автопарк НАБУ насчитывает 130 автомобилей на общую стоимость 105 млн грн (около 4 млн долларов США). И

В то же время доверие украинцев к НАБУ за последнее время снизились вдвое, а положительно оценивают работу бюро лишь 1% украинцев.

Недавно НАЗК проверило НАБУ и обвинило директора бюро Артема Сытника в нарушении антикоррупционного законодательства. До этого Сытник официально был признан коррупционером и сохраняет этот статус по сей день.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.

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