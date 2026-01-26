Стало відомо, чим НАБУ обґрунтувало засекречення даних про премії співробітникам. Документ

$43.140.03
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
12:45 • 10554 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
11:57 • 13698 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 24744 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 20082 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
10:01 • 39659 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
09:46 • 20811 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
26 січня, 08:52 • 37100 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
26 січня, 07:43 • 23134 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28022 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 24731 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
10:01 • 39651 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 29661 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
26 січня, 08:52 • 37096 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 114225 перегляди
Стало відомо, чим НАБУ обґрунтувало засекречення даних про премії співробітникам. Документ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 134 перегляди

НАБУ внутрішнім наказом засекретило всю інформацію щодо заохочення своїх працівників, посилаючись на порядок проходження служби. Це сталося на тлі виявлення недостовірних даних у деклараціях деяких детективів.

Стало відомо, чим НАБУ обґрунтувало засекречення даних про премії співробітникам. Документ

Національне антикорупційне бюро України внутрішнім наказом засекретило всю інформацію щодо заохочення своїх працівників. Вона тепер відноситься до порядку проходження служби, а тому не підлягає розголошенню. Про це йдеться в офіційній відповіді Бюро на запит журналістів, передає УНН.

"Відповідно до підпункту 1.5 пункту 1 наказу Національного бюро від 29.03.2021 (зі змінами) "Щодо порядку надання відомостей, що стосуються проходження служби у Національному антикорупційному бюро України" інформація про заохочення та підстави для їх застосування належить до відомостей про проходження служби у Національному бюро. Відповідно до пункту 3 цього наказу відомості про проходження служби у Національному бюро поширювати заборонено", – зазначається у листі.

У НАБУ зазначають, що отримання службового житла його співробітникам не передбачене. Водночас інформація про видачу квартир в якості заохочення – засекречена, як і інші деталі проходження служби детективами, зокрема, присвоєння їм нагород, премій, гонорарів тощо, повідомляє kp.ua.

Як повідомлялося раніше, майже у двох десятків співробітників НАБУ виявили у деклараціях недостовірні або фейкові дані щодо криптовалюти. Журналісти припустили, що співробітники НАБУ приховували у цих криптогаманцях мільйони корупційних грошей. Порушень з криптовалютою на найбільшу суму знайшли у старшого детектива Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах.

Керівник одного з підрозділів Валентин Шмітько протягом кількох років декларував значні суми готівки, що подекуди складали дві третини від його річного доходу. А потім вивів з країни 4 350 725 грн нібито заощаджень. Дружина Шмітько з початку повномасштабної війни з росією відпочивала на курортах Європи та США, разом з тим отримувала державну соціальну допомогу в Україні.

Керівник одного з підрозділів НАБУ Михайло Романюк купував елітну нерухомість і віп авто та записував їх на родичів: тещу, батька, матір. Квартира, земельна ділянка з будинком понад 200 квадратів, Mercedes-Benz E 220 CD. І, маючи все це, врешті придбав в іпотеку за пільговою програмою "єОселя" ще одну квартиру – 117 квадратів. 

Заступник керівника підрозділу детективів Роман Нєдов в різні роки придбав дві квартири на тещу, яка згодом передарувала їх його дружині із суттєвим заниженням вартості. Загалом він шляхом маніпуляцій системно приховав не одну сотню тисяч доларів вартості майна. Ці кошти неможливо обґрунтувати ані доходами Нєдова чи його дружини, ані їхніх родичів.

Старший детектив Маркіян Слоневський кілька років поспіль отримував сотні тисяч гривень від Владислава Іскендерова – нібито як повернення боргу. За російськими реєстраційними базами цей Іскендеров проходить як єдиний власник підприємства "ОНИКС ГРУПП" країни-агресора, котре з 2014 року працює у Бєлгороді та виконує держзамовлення. Тобто, працює на війну рф проти України.

Лілія Подоляк

Політика
Нерухомість
Війна в Україні
Біткойн
Національне антикорупційне бюро України
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна