В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 11144 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 14189 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 25619 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 20512 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 40318 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
09:46 • 21000 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 37518 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23205 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28099 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Стало известно, чем обосновало НАБУ засекречивание данных о премиях сотрудникам. Документ

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 526 просмотра

НАБУ внутренним приказом засекретило всю информацию о поощрении своих сотрудников, ссылаясь на порядок прохождения службы. Это произошло на фоне выявления недостоверных данных в декларациях некоторых детективов.

Стало известно, чем обосновало НАБУ засекречивание данных о премиях сотрудникам. Документ

Национальное антикоррупционное бюро Украины внутренним приказом засекретило всю информацию о поощрении своих работников. Она теперь относится к порядку прохождения службы, а потому не подлежит разглашению. Об этом говорится в официальном ответе Бюро на запрос журналистов, передает УНН.

"Согласно подпункту 1.5 пункта 1 приказа Национального бюро от 29.03.2021 (с изменениями) "О порядке предоставления сведений, касающихся прохождения службы в Национальном антикоррупционном бюро Украины", информация о поощрениях и основаниях для их применения относится к сведениям о прохождении службы в Национальном бюро. Согласно пункту 3 этого приказа сведения о прохождении службы в Национальном бюро распространять запрещено", – говорится в письме.

В НАБУ отмечают, что получение служебного жилья его сотрудникам не предусмотрено. В то же время, информация о выдаче квартир в качестве поощрения – засекречена, как и другие детали прохождения службы детективами, в частности, присвоение им наград, премий, гонораров и т.д., сообщает kp.ua.

Как сообщалось ранее, почти у двух десятков сотрудников НАБУ обнаружили в декларациях недостоверные или фейковые данные по криптовалюте. Журналисты предположили, что сотрудники НАБУ скрывали в этих криптокошельках миллионы коррупционных денег. Нарушений с криптовалютой на самую большую сумму нашли у старшего детектива Александра Рыковцева: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн дол. в нынешних ценах.

Руководитель одного из подразделений Валентин Шмитько в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода. А потом вывел из страны 4 350 725 грн якобы сбережений. Жена Шмитько с начала полномасштабной войны с россией отдыхала на курортах Европы и США, вместе с тем получала государственную социальную помощь в Украине.

Руководитель одного из подразделений НАБУ Михаил Романюк покупал элитную недвижимость и вип авто и записывал их на родственников: тещу, отца, мать. Квартира, земельный участок с домом более 200 квадратов, Mercedes-Benz E 220 CD. И, имея все это, приобрел в ипотеку по льготной программе "єОселя" еще одну квартиру – 117 квадратов.

Заместитель руководителя подразделения детективов Роман Недов в разные годы приобрел две квартиры на тещу, которая впоследствии передарила их его жене с существенным занижением стоимости. В целом, он путем манипуляций системно скрыл не одну сотню тысяч долларов стоимости имущества. Эти средства не могут быть обоснованы ни доходами Недова или его жены, ни их родственников.

Старший детектив Маркиян Слоневский несколько лет подряд получал сотни тысяч гривен от Владислава Искендерова – якобы в качестве возврата долга. По российским регистрационным базам этот Искендеров проходит как единственный владелец предприятия "ОНИКС ГРУПП" страны-агрессора, с 2014 года работающего в Белгороде и выполняющего госзаказ. То есть, работает на войну рф против Украины.

Лилия Подоляк

