23 вересня, 19:19 • 15329 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 29022 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 25166 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 24350 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 48466 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 26526 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 62508 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42356 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 39268 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 52053 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
ССО провели засідку на рухомий транспорт ворога в тилу рф: показали відео

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії в тилу рф. Одним із результатів стала успішна засідка на ворожий рухомий транспорт та його екіпаж.

ССО провели засідку на рухомий транспорт ворога в тилу рф: показали відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про спеціальні дії в тилу рф, одним із результатів роботи стала успішна засідка на ворожий рухомий транспорт ворога та його екіпаж, пише УНН.

ССО працює на росії. Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії в тилу рф. Одним із результатів роботи стала успішна засідка на рухомий транспорт ворога та його екіпаж

- повідомили у ССО ЗСУ.

Як зазначається, попередня дорозвідка, визначення "кілзони", встановлення інженерних боєприпасів, розрахунок траєкторії зупинки транспорту, робота підгруп зачистки, управління, спостереження і охорони, контроль часу, LOA, обшук, підрив, відхід - це все лише частина усіх елементів і процедур, які є частиною такої засідки.

У ССО вказують, що успішні спеціальні дії в тилу ворога - це сукупність високої індивідуальної підготовки кожного оператора, злагодженості бойової групи та роботи штабу.

ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"22.09.25, 11:22 • 10354 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сили спеціальних операцій Збройних сил України