ССО провели засідку на рухомий транспорт ворога в тилу рф: показали відео
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії в тилу рф. Одним із результатів стала успішна засідка на ворожий рухомий транспорт та його екіпаж.
ССО працює на росії. Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії в тилу рф. Одним із результатів роботи стала успішна засідка на рухомий транспорт ворога та його екіпаж
Як зазначається, попередня дорозвідка, визначення "кілзони", встановлення інженерних боєприпасів, розрахунок траєкторії зупинки транспорту, робота підгруп зачистки, управління, спостереження і охорони, контроль часу, LOA, обшук, підрив, відхід - це все лише частина усіх елементів і процедур, які є частиною такої засідки.
У ССО вказують, що успішні спеціальні дії в тилу ворога - це сукупність високої індивідуальної підготовки кожного оператора, злагодженості бойової групи та роботи штабу.
