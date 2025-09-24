$41.380.13
23 сентября, 19:19
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 30815 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 26438 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 25535 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 50590 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 26958 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 63025 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42477 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39345 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 52140 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
ССО провели засаду на движущийся транспорт врага в тылу рф: показали видео

Киев • УНН

 • 2522 просмотра

Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия в тылу РФ. Одним из результатов стала успешная засада на вражеский движущийся транспорт и его экипаж.

ССО провели засаду на движущийся транспорт врага в тылу рф: показали видео

Силы специальных операций ВСУ сообщили о специальных действиях в тылу рф, одним из результатов работы стала успешная засада на вражеский движущийся транспорт противника и его экипаж, пишет УНН.

ССО работает в россии. Операторы 73 морского центра Сил специальных операций провели специальные действия в тылу рф. Одним из результатов работы стала успешная засада на движущийся транспорт противника и его экипаж

- сообщили в ССО ВСУ.

Как отмечается, предварительная доразведка, определение "киллзоны", установка инженерных боеприпасов, расчет траектории остановки транспорта, работа подгрупп зачистки, управления, наблюдения и охраны, контроль времени, LOA, обыск, подрыв, отход - это лишь часть всех элементов и процедур, которые являются частью такой засады.

В ССО указывают, что успешные специальные действия в тылу врага - это совокупность высокой индивидуальной подготовки каждого оператора, слаженности боевой группы и работы штаба.

Юлия Шрамко

