ССО провели засаду на движущийся транспорт врага в тылу рф: показали видео
Киев • УНН
Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия в тылу РФ. Одним из результатов стала успешная засада на вражеский движущийся транспорт и его экипаж.
Силы специальных операций ВСУ сообщили о специальных действиях в тылу рф, одним из результатов работы стала успешная засада на вражеский движущийся транспорт противника и его экипаж, пишет УНН.
ССО работает в россии. Операторы 73 морского центра Сил специальных операций провели специальные действия в тылу рф. Одним из результатов работы стала успешная засада на движущийся транспорт противника и его экипаж
Как отмечается, предварительная доразведка, определение "киллзоны", установка инженерных боеприпасов, расчет траектории остановки транспорта, работа подгрупп зачистки, управления, наблюдения и охраны, контроль времени, LOA, обыск, подрыв, отход - это лишь часть всех элементов и процедур, которые являются частью такой засады.
В ССО указывают, что успешные специальные действия в тылу врага - это совокупность высокой индивидуальной подготовки каждого оператора, слаженности боевой группы и работы штаба.
ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"22.09.25, 11:22 • 10373 просмотра