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США запровадили санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану

Київ • УНН

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США запровадили санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на ракетну атаку проти Ізраїлю. Обмеження стосуються 16 організацій та 23 суден, пов'язаних з іранською нафтовою промисловістю.

США запровадили санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану

Міністерство фінансів США ввело нові галузеві санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку проти Ізраїлю. Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), пише УНН.

США розширюють санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на атаку Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня, його другого нападу на Ізраїль цього року

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Обмеження вводяться проти десяти організацій, а також 17 суден через участь в операціях Національної іранської нафтової компанії (NIOC), проти якої вже діють санкції США.

 Також Державний департамент США запроваджує обмеження проти шести організацій та шести суден за участь в операціях з купівлі-продажу й транспортування нафти та нафтопродуктів з Ірану.

Загалом, ці дії спрямовані проти значної частини тіньового флоту танкерів і незаконних операторів, які перевозять нафту іранського режиму на експорт,

підкреслили в Офісі контролю.

Іран погрожує ударом по енергетичній інфраструктурі Ізраїлю04.10.24, 20:47 • 18845 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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