США запровадили санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану

Міністерство фінансів США ввело нові галузеві санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку проти Ізраїлю. Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), пише УНН.

США розширюють санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на атаку Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня, його другого нападу на Ізраїль цього року

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Обмеження вводяться проти десяти організацій, а також 17 суден через участь в операціях Національної іранської нафтової компанії (NIOC), проти якої вже діють санкції США.

Також Державний департамент США запроваджує обмеження проти шести організацій та шести суден за участь в операціях з купівлі-продажу й транспортування нафти та нафтопродуктів з Ірану.

Загалом, ці дії спрямовані проти значної частини тіньового флоту танкерів і незаконних операторів, які перевозять нафту іранського режиму на експорт,